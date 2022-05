Mulher dá à luz durante voo nos EUA e batiza filha de Sky, que significa céu em inglês

A companhia aérea Frontier Airlines anunciou por meio do Facebook, que uma passageira deu à luz durante um voo com destino à Orlando

O parto foi realizado com assistência da comissária de bordo, Diana Giraldo. O avião havia partido do aeroporto de Denver, no Colorado, com destino ao Aeroporto Internacional de Orlando.

O comandante da aeronave, Chris Nye, desviou o voo para Pensacola, cidade na Flórida, para que a mulher pudesse receber atendimento médico quanto antes.

O piloto ainda elogiou a comissária por seu comportamento ‘calmo’ durante uma situação difícil.

De acordo com a companhia aérea, a mãe optou por batizar o bebê com o nome do meio Sky, céu em inglês.