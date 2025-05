Mulher confessa ter matado marido a pauladas e queimado o corpo em SP

Uma mulher de 45 anos admitiu à polícia ter matado o marido a golpes de madeira e incinerado o corpo dele no quintal de casa, em Jaú, no interior paulista. O crime aconteceu no último dia 4 de maio, mas só veio à tona após a própria autora relatar os detalhes em depoimento às autoridades.

De acordo com o relato da mulher, na noite do crime, o marido, José Fábio da Silva, chegou em casa sob efeito de álcool e cocaína. Em estado alterado, ele matou os dois cachorros da família, alegando que os animais estariam atacando as galinhas do casal. Em seguida, agrediu a esposa com socos no peito e nas costas, locais onde, segundo ela, ele costumava bater para não deixar marcas visíveis.

Cansada das agressões, a mulher afirmou que reagiu pegando um pedaço de madeira e atingindo José Fábio duas vezes na cabeça. Ao perceber que ele já não respirava, arrastou o corpo até uma área onde o casal costumava queimar lixo e montou uma fogueira, onde incinerou o corpo junto da arma do crime.

Ainda segundo a versão apresentada à polícia, o corpo permaneceu em chamas durante toda a noite. Na manhã seguinte, ela recolheu as cinzas com um lençol e as jogou de uma ponte sobre um rio da cidade. Parte do material, no entanto, ficou acumulada à margem e a área foi isolada para perícia.

No mesmo dia, a mulher foi até a delegacia para registrar o desaparecimento do marido, mas desistiu ao ver o local cheio. O boletim de ocorrência só foi registrado dois dias depois, já na terça-feira seguinte ao crime.

Atualmente, a suspeita responde em liberdade. Como não havia mais possibilidade de flagrante e os restos mortais não foram localizados, a Justiça negou o pedido de prisão preventiva.

A investigação está sendo conduzida pela Central de Polícia Judiciária de Jaú. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que diligências seguem em andamento para esclarecer os fatos.