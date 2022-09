Mulher compra mansão com milhões transferidos por engano por empresa de criptomoedas

Com base no material apresentado, um juiz no sudeste da Austrália ordenou em agosto deste ano a venda da propriedade

Uma mulher na Austrália foi condenada a vender uma mansão que comprou com recursos que teriam sido transferidos por engano pela plataforma de criptomoedas Crypto.com. As informações são do jornal americano “The Washington Post”.

De acordo com a reportagem, em maio de 2021, a Crytpo.com transferiu por engano cerca de US$ 7,2 milhões (R$ 37,2 milhões) para Thevamanogari Manivel.

A mulher tinha direito a um reembolso de apenas US$ 68 (R$ 351,42) e a falha teria ocorrido por um funcionário que preencheu o campo do valor do pagamento com um número de conta bancária.

A plataforma só teria identificado o engano milionário no final do ano passado, em meio a um processo de auditoria interna.

Consultada pelo jornal americano, um porta-voz da Crypto.com afirmou que não poderia passar nenhum posicionamento oficial porque o assunto está sendo tratado nos tribunais.

Ao tentar bloquear os valores nas contas, contudo, a empresa descobriu que a maior parte do valor já havia sido gasto ou transferido para terceiros.

Com a quantia repassada por engano pela plataforma, ela teria comprado em fevereiro uma mansão com quatro quartos e quatro banheiros, cinema e academia, no valor de US$ 925 mil (R$ 4,8 milhões).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A compra teria sido feita para sua irmã, Thilagavathy Gangadory, que mora na Malásia, segundo documentos apresentados pela Crypto.com para a Justiça da Austrália.

Com base no material apresentado, um juiz no sudeste da Austrália ordenou em agosto deste ano a venda da propriedade e a transferência do valor movimentado para a empresa de criptomoedas.