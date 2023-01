Mulher chega em casa e encontra proprietário pelado na cama

Ao chegar em casa, viu o carro do proprietário parado em frente à residência e acreditou que ele estava lá para arrumar uma infiltração

Após passar 15 dias viajando a trabalho, uma mulher chegou em casa em Miguel Pereira (RJ), no último domingo (22), e se deparou com o proprietário do local nu e tendo relações sexuais com uma mulher em sua cama.

A jovem de 24 anos contou o caso nas redes sociais. “E eu que moro de aluguel, fiquei uns dias fora e quando chego na minha casa o proprietário está dentro da minha casa com uma mulher na MINHA CAMA”, escreveu.

Segundo ela, todo mês ela precisa viajar a trabalho por 15 dias e, dessa vez, voltou um dia antes do esperado. “O proprietário mora com a avó na rua de baixo, e é lá que liga minha água… Quando eu estava chegando em casa, já mandei mensagem para ele pedindo para ele ligar a água, mas ele não respondeu”, começou a explicar.

Ao chegar em casa, viu o carro do proprietário parado em frente à residência e acreditou que ele estava lá para arrumar uma infiltração. “Quando cheguei na porta da casa, ela estava aberta, dali já estranhei. Abri a porta e olhei o cenário: o chão cheio de lama, bolsa de mulher na mesa da cozinha… 10 segundos depois ele sai do quarto, PELADO, para olhar quem era…”, relatou a jovem.

Alguns internautas questionaram a história e a mulher publicou um print de uma conversa com o proprietário logo após o ocorrido, onde ele pede desculpas e diz que vai devolver metade do valor do aluguel.

Porém, a jovem conta que não abriu o boletim de ocorrência e já deixou o local, onde morava há mais de um ano.