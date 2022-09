Mulher cai de garupa de moto ao ter cabelo puxado por ex-namorado

Segundo o registro policial, a vítima estava se deslocando na moto quando o suspeito se aproximou, junto com outro indivíduo, puxou o cabelo da ex-namorada e a derrubou do veículo

Uma mulher, de 26 anos, foi encaminhada para o Pronto Socorro de Aquidauana, a 139 km de Campo Grande, após cair da garupa de uma moto. O acidente aconteceu nessa terça-feira (13) após o ex-namorado da vítima ter puxado o cabelo dela.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e a vítima encaminhada para o hospital de Aquidauana, com dores na lombar e suspeita de fratura no braço esquerdo. Ela permaneceu no hospital para fazer exames médicos, mas não corre risco de morte.

Ainda conforme a polícia, durante o socorro, o suspeito chegou a fugir da polícia mas foi localizado e preso em flagrante. O caso foi registrado como Lesão Corporal (violência doméstica) no município.