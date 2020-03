Mulher atua como catadora de piolho para ganhar renda extra

PUBLICIDADE 

A autônoma Kelly Wellyd Santana, 44 anos, encontrou um método inusitado para fazer uma renda extra: há quatro anos, Kelly atua como catadora de piolhos.

E ela atende não só crianças, mas também adultos. A renda permite que Kelly consiga pagar o aluguel de sua casa, localizada em Praia Grande-SP.

Tudo começou quando Kelly viu piolhos na cabeça de uma criança da qual ela cuidava. “Em conversa com a mãe, ela disse que não tinha tempo para tirar e pediu a minha ajuda. Passei remédio e não funcionou, então consultei pessoas mais velhas e identifiquei uma técnica eficaz: detergente de coco”, relata, ao portal G1.

Depois que descobriu que o detergente de coco era fatal contra os piolhos, Kelly usou o produto para investir na atividade. “Estava passando por necessidades em casa e só o trabalho de babá não estava dando conta, então pensei em catar piolho”, relembra.

Kelly junta o detergente de coco ao pente fino, à paciência e ao carinho com os clientes. A mulher atende à domicílio e cobra entre R$ 50 e R$ 100, a depender da localização, da quantidade de cabelo e do tempo que levará no serviço.