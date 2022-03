Mulher apresenta sinal de ‘X’ na mão para denunciar ameaças e companheiro é preso

O símbolo é um sinal utilizado por vítimas de violência doméstica como pedido de ajuda, de maneira que o agressor não perceba

Depois de uma mulher mostrar a mão com um sinal de “X” desenhado, um atendente de uma lanchonete em Criciúma, Sul catarinense, acionou a polícia na noite de sábado, 26. O companheiro da vítima foi preso por suspeita de violência doméstica.

De acordo com a Polícia Militar, o funcionário do estabelecimento entendeu a mensagem por trás do sinal e acionou as autoridades, que enviou uma guarnição da “Rede Catarina”, programa da Polícia Militar de Santa Catarina direcionado à prevenção da violência contra a mulher.

O homem foi preso ainda no local e encaminhado à Delegacia de Polícia de Criciúma. Conforme a polícia, ele já possuía passagens policias no Rio Grande do Sul.

Campanha Sinal Vermelho

A campanha foi criada em junho de 2020 pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a fim de orientar a sociedade que com um “X” na palma da mão, a mulher vítima de violência pode pedir ajuda em qualquer estabelecimento comercial para que o atendente chame a polícia.