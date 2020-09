Mulher acha que pedaço de carne é um “pênis humano” e chama a polícia

PUBLICIDADE

Nos Estados Unidos (EUA), uma mulher acionou a polícia após suspeitar de um pedaço de carne que comprou no mercado. Lamia Singfield queria comprar um peru defumado, mas achou estranho o formato da carne que veio embalada.

De acordo com ela, o pedaço de carne parecia um pênis humano. Por meio de uma live nas redes sociais ela alertou: “Tem uma pele em volta, tem um buraco na ponta”, disse Lamia surpresa.

A polícia foi até sua casa e levou o pedaço de carne para um laudo. O caso só foi resolvido depois que os policiais leram as informações do produto no rótulo, que dizia “rabos de porco”.

Segundo o Gabinete do Examinador Médico do Condado de Summit, foi constatado que realmente a carne era rabo de porco.