Mulher acha carteira com benefício do Bolsa Família e devolve para dona

Um gesto solidário marcou a vida da mãe de família Alessandra Dourado. Ela havia perdido uma carteira com dinheiro e um cartão do Bolsa Família. Adriana Maria, que também é beneficiária do programa, achou os objetos e procurou por Alessandra, a fim de fazer a devolução.

Adriana estava a caminho do centro da cidade de Altinho-PE, quando encontrou uma carteira com várias notas de R$100 e um cartão do Bolsa Família. Ao ver o cartão do Bolsa família, Adriana sentiu empatia por saber da importância do benefício. Ela conta que o dinheiro não lhe chamou a atenção.

Ariana Maria optou por esperar no local, na expectativa da dona do dinheiro aparecer. Ela queria entregar tudo nas mãos de quem perdeu. Após algum tempo, Ariana ouviu de uma moradora que uma mãe de família estava desesperada porque havia perdido o dinheiro.

Adriana, sem dizer que estava com o dinheiro e o cartão da mulher, perguntou onde ela morava e foi até o local e entregou os objetos e o dinheiro para Alessandra, que tem seis filhos e precisava do dinheiro para comprar comida e pagar o aluguel da casa onde mora.

A reação de Alessandra Dourado ao receber os R$ 1.100 do benefício e o cartão foi de agradecer a Deus. Ela relata que havia entrado em desespero, pois estava sem nada em casa no momento.