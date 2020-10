Mulher acessa site pornô e descobre vídeo do marido com outros homens

PUBLICIDADE

Após o marido ir dormir, uma mulher 26 anos foi assistir a um filme pornô e se surpreendeu com o que viu. Ela navegava na categoria “gay” e descobriu um vídeo do seu companheiro, de acordo com informações da UOL.

De acordo com a reportagem, a estadunidense, por meio de um post do Reddit, contou sua descoberta. Segundo a reportagem, o homem aparece na gravação com a aliança de casamento e fazia sexo com outros vários parceiros.

“Vou tentar não deixar isso muito explícito, mas cliquei em um vídeo aleatório e, definitivamente, era meu marido (na tela). O rosto dele estava plenamente visível, várias tatuagens específicas. Era ele. Eu sabia, sem sombra de dúvidas, que aquilo aconteceu depois de nos casarmos, porque ele estava com a droga da aliança”, escreveu a usuária anônima.

Depois que descobriu o vídeo do marido, o casal passou a morar separado e a mulher fez vários exames de sangue para detectar supostas DSTs.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eu fiquei furiosa e enojada. Ele fez sexo sem proteção com vários homens. A única coisa em que eu pensava era em DSTs. Eu não consegui dormir à noite. Pedi para sair do meu trabalho também. A primeira coisa que fiz foi procurar uma clínica grátis e passar por exames. Não voltei para casa desde então. Não consigo nem olhar para ele. Estou brava para c…”, desabafou.