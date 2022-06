MPF pede que PF também investigue jovem que comemorou aniversário com suástica nazista

O MPF pediu à Polícia Federal que também investigue caso de um jovem de 18 anos que comemorou aniversário com suástica nazista em bolo

O Ministério Público Federal (MPF) pediu à Polícia Federal (PF) que também investigue caso de um jovem de 18 anos que comemorou aniversário com suástica nazista em bolo, em Boa Vista. A Polícia Civil já investiga o caso desde terça-feira, 21.

O jovem pediu desculpas pelo comportamento e afirmou ser praticante do budismo que tem como um de seus símbolos a Cruz Gamada que é semelhante à suástica. Ele ainda não se pronunciou sobre o pedido do MPF.

No pedido desta quarta-feira, 22, o órgão também indicou medidas cautelares para outros perfis que republicaram postagens com o objetivo de divulgar o nazismo.

Para o MPF a comemoração com o símbolo “pode configurar apologia ao nazismo, que é crime inafiançável e imprescritível segundo a legislação brasileira”.

“O inquérito policial é sigiloso e detalhes sobre as investigações e pedidos feitos pelo MPF serão divulgados quando da conclusão dos trabalhos e anúncio das medidas cabíveis”, detalhou.

O órgão tomou conhecimento do ocorrido após imagens da comemoração, postadas nas redes sociais pelos amigos e pelo próprio jovem, circularem em aplicativos de mensagens e notícias na imprensa local.

Além do MPF, o Ministério Público de Roraima (MPRR) também acompanha as investigações.

Bolo com suástica

O jovem é estudante de direito em uma universidade particular de Roraima. Nas imagens do aniversário, ele está acompanhado de outras seis pessoas e carrega o bolo com o símbolo nazista.

Em algumas publicações, as felicitações ao estudante foram acompanhadas de frases que faziam comparações a Adolf Hitler. Em uma delas, uma pessoa diz que o jovem “não é Hitler mas merece conquistar o mundo”.

A apologia do nazismo usando símbolos nazistas, distribuindo emblemas ou fazendo propaganda desse regime é crime previsto em lei no Brasil, com pena de reclusão.

Em nota, ele pediu desculpas por ele e pelos amigos e afirmou não ter tido intenção maldosa.

“Primeiramente, quero pedir sinceras desculpas pelo meu comportamento e de meus amigos acerca do episódio do meu aniversário. Reforço que em nenhum instante tivemos a intenção de sermos maldosos e nos arrependemos muito por ter nos deixado levar pelo momento”, afirmou.

Além disso, o jovem explicou ser praticante do Budismo, que tem como um de seus símbolos a Cruz Gamada e que é semelhante à suástica.

“Por esta razão, o tema foi utilizado de forma errônea. Na emoção do momento da surpresa para mim, não tive reação para pensar o quão grave era esta atitude e por isso, mais uma vez, pedimos desculpas pela atitude de mau gosto”, ressaltou ele.

