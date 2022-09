Motorista por app é esfaqueado e bandidos tentam passar com carro roubado sobre a vítima

À polícia, o motorista relatou que os autores tomaram direção do veículo e ainda tentaram passa por cima dele

Um motorista, de 34 anos, foi esfaqueado ao fim de uma corrida por aplicativo por bandidos que se passaram por passageiros, em Campo Grande, neste domingo (25). A polícia tomou ciência do caso quando a vítima já estava em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) recebendo os primeiros socorros.

A vítima, que está em estado estável e ao aguardo de uma vaga na Santa Casa, disse que recebeu a corrida com início na vila Albuquerque e que tinha como destino o bairro São Conrado. Ao chegar no local, quatro homens embarcaram no carro.

No fim do trajeto, os supostos passageiros recusaram realizar o pagamento, momento em que um dos bandidos começou a desferir as facadas contra a vítima.

Em depoimento, a vítima relatou que o homem que estava no banco da frente foi quem realizou os golpes de faca. Os outros rapazes, que estavam no banco traseiro, desceram do carro e seguraram o companheiro de crime que desferia as facadas. Foi então que o motorista por app conseguiu sair do carro e buscar por socorro.

Os bandidos roubaram o veículo, que segue sem ser encontrado.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado e socorreram a vítima que buscou abrigo às margens de onde o crime ocorreu. Em contato com a Secretaria de Saúde de Campo Grande, o paciente está “estável, consciente e orientado aguardando transporte na unidade para a Santa Casa”.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), Cepol, como “roubo e homicídio na forma tentada”.