Motorista por aplicativo é encontrada morta, em Maceió

Segundo a Polícia Civil, a motorista foi vítima de latrocínio

Amanda Pereira Santos, 27 anos, motorista de veículo por aplicativo foi encontrada morta na noite desta segunda-feira (15), no bairro da Benedito Bentes, em Maceió. A mulher foi assassinada após aceitar fazer uma corrida saindo de Rio Largo com destino a Marechal Deodoro ao longo da tarde da segunda-feira.

O corpo da motorista foi localizado no Benedito Bentes. Já o carro dirigido por ela foi localizado entre os conjuntos Village Campestre e Eustáquio Gomes, próximo ao terminal de ônibus. O veículo era um Volkswagem Voyage, de cor prata e estava abandonado.

Segundo a Polícia Civil, Amanda foi vítima de latrocínio. Os criminosos roubaram o estepe do veículo, o som do carro e uma quantia em dinheiro. Uma pessoa foi presa e confessou o crime.

Na manhã desta terça (16), outros motoristas por aplicativo fizeram protestos no Farol e no Antares para cobrar mais segurança. Os manifestantes bloquearam as avenidas Fernandes Lima e Menino Marcelo, impedindo o tráfego de veículos.

O marido da mulher informou aos policiais que perdeu contato com ela durante o período que ela aceitou a corrida entre as duas cidades da região metropolitana de Maceió e que estava sem contato com Amanda, mesmo após localizar o carro dirigido por ela.

As informações divulgadas pela polícia, apontam ainda que equipes das Polícias Civil e Militar participaram das buscas que também contou com a ajuda de familiares, amigos e de outros motoristas por aplicativo que tinham informações de rastreamento do celular usado por Amanda no momento em que desapareceu.