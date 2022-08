Motorista morre após veículo bater em concreto e cair em lago

Após a retirada da caminhonete, os bombeiros encontraram o motorista morto dentro do veículo

Jovinilson Rodrigues Lima, de 48 anos, morreu afogado, nessa segunda-feira (1°), após a caminhonete bater em uma estrutura de concreto e cair no lago de uma fazenda em Primavera do Leste, a 240 km de Cuiabá., o motorista estava dentro do veículo quando afogou.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Jovinilson teria batido em uma estrutura que fica próximo a um lago. O veículo ficou parcialmente submerso.

A Polícia Civil e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local.