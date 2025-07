Motorista embriagado invade academia com carro e destrói equipamentos em SP

Um motorista de 38 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (3), em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, após perder o controle do veículo e invadir uma academia. O acidente ocorreu por volta de 0h30, no bairro Jardim São Miguel.

Antes de atingir o estabelecimento, o carro bateu em dois veículos que estavam estacionados na rua Pascoalino Cataldo. Na academia, diversos equipamentos foram danificados com o impacto da colisão.

O condutor foi detido por suspeita de dirigir sob efeito de álcool. Ele foi encaminhado à delegacia, onde passou por teste de alcoolemia e permanece à disposição da Justiça.