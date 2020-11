Motorista é picado por jararacuçu enquanto retirava água acumulada em caminhão

PUBLICIDADE

Um motorista, de 46 anos, foi picado por uma cobra da espécie jararacuçu e precisou ser hospitalizado às pressas. O homem, que trabalha dirigindo um caminhão, foi surpreendido pelo animal ao tentar retirar a água que havia ficado acumulada no veículo após uma chuva. A cobra picou o pé de Valmir Alves Ribeiro.

O motorista relatou ao Portal G1 que nunca havia passado por tanto sofrimento antes.

“A sensação é de como se passasse um caminhão em cima do seu pé. É como se você estivesse sendo esmagado. Em todos esses anos, já passei por situações sofridas na minha vida, mas nenhuma foi como essa. Pensei que iria morrer, coração ficou disparado, alucinei.”

O ataque da cobra ocorreu no Caminho 2, no bairro Vila Natal, onde a vítima reside há 30 anos. Após o ataque, o homem foi encaminhado para m hospital de Cubatão-SP.

O incidente ocorreu na quinta (19), mas o morador só recebeu alta nesta segunda-feira (23). No entanto, ele afirma que ainda sente dores e apresenta inchaço no pé, além de estar com a pressão alta.

Valmir explica que uma outra moradora também foi picada por uma cobra e quase teve a perna necrosada.