Motorista de app é esfaqueada por cliente e grava áudio para pedir socorro

Uma motorista de aplicativo foi esfaqueada durante uma corrida na noite de sexta-feira (20) em Campo Grande (MS)

Uma motorista de aplicativo foi esfaqueada durante uma corrida na noite de sexta-feira (20) em Campo Grande (MS). Ao perceber que estava sendo atacada pelo passageiro, Audineth Aguiar, 44, acionou um dispositivo da plataforma 99 -por onde realizava a corrida- que grava áudios no interior dos veículos.

Foi por meio da gravação que Audineth conseguiu pedir socorro. No áudio, que circula em redes sociais, é possível ouvir a motorista pedindo para ser atendida.

“Eu estou cortada, eu estou morrendo. Me furou toda de faca. Olha aí, olha onde eu estou. Moço, me socorre, eu fui assaltada, ele me furou toda de faca. Sou Uber e estou toda furada, me ajuda a chegar até o posto”, diz ela.

À TV Globo, uma amiga da motorista disse que ela fez uma corrida no bairro Santa Emília entre 20h e 20h30. Foi quando o passageiro pediu a ela que entrasse em uma rua fora do trajeto indicado pelo app e começou a desferir golpes de faca.

O relato dado à emissora é de que Audineth começou a buzinar, o que levou o agressor a fugir. Além de recorrer à 99, ela compartilhou tanto a localização quanto a gravação interna do carro em um grupo de mulheres que também são motoristas de aplicativos.

Ainda segundo a amiga, as motoristas correram para ajudá-la e acionaram a polícia.

Procurada pela reportagem, a Uber diz que Audineth não dirigira pela empresa desde 2019. A 99 confirmou que se tratava de uma motorista parceira e afirmou estar prestando todos o auxílio possível.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, a plataforma também declarou ter bloqueado o perfil do último passageiro de Audineth.

Audineth foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande. A reportagem tenta contato com o hospital para saber o estado de saúde da motorista.

A SSP-MS (Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso do Sul) também não retornou a reportagem.

Confira a nota enviada pela 99:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A 99 lamenta profundamente o ato de violência contra a motorista parceira. Audineth Aguiar. Assim que a empresa tomou conhecimento do ocorrido, imediatamente bloqueou o perfil do passageiro e busca contato com a família para acolhimento e suporte para acionamento do seguro. A 99 está à disposição das autoridades para dar toda a colaboração necessária nas investigações.

A empresa investe constantemente em ferramentas de segurança para a prevenção, proteção e acolhimento de todos os usuários e motoristas parceiros, antes, durante e depois das viagens. Entre as medidas estão o compartilhamento de rota com contatos de confiança, monitoramento da corrida, gravação de áudio e botão para ligação direta para a polícia. Além das inteligências artificiais para identificar riscos, mapeamento de áreas de risco, câmeras de segurança nos veículos e uma central de segurança que funciona 24h, 7 por semana.”