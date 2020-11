Motorista de aplicativo é encontrado morto e com mãos e pés amarrados; 5 suspeitos foram detidos

PUBLICIDADE

Um motorista de aplicativo foi encontrado morto e com as mãos amarradas por um fio de carregador de celular, na noite dessa terça-feira (3). O corpo de Dean Daniel Melo da Silva, de 31 anos, foi deixado próximo a uma área de descarte de lixo. Cinco suspeitos de participação no crime foram levados à delegacia.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi morta com um mata-leão – golpe de enforcamento – enquanto era imobilizada por outras pessoas. Na ocasião, Dean estava em um bar junto com os suspeitos, que pediram carona e atraíram a vítima para a casa de um dos integrantes do grupo. O crime ocorreu em Boa Vista-RR.

Dean desapareceu na segunda-feira (2), por volta das 22 horas, após receber uma ligação e sair de casa, conforme o relato de uma tia.

O principal suspeito de ter articulado o assassinado do jovem é um homem de 42 anos. O acusado trabalha como agente de negócios, mora em São Paulo, mas atuava junto com Dean na campanha de um candidato à vereador de Boa Vista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Militar teve acesso às imagens das câmeras de monitoramento de uma distribuidora que mostram o carro da vítima e do principal suspeito juntos, por volta das 1h34 desta terça-feira (3). Ainda segundo a PM, os dois veículos foram alugados pelo candidato à vereador.

Com isso, um policial foi ao comitê de campanha, onde viu o candidato e o agente de negócios conversando. Após os dois se separarem, o policiou começou a seguir o agente de negócios, que saiu a pé.

Em determinado momento, o suspeito foi abordado pelo militar e confessou que escondeu o carro a pedido do candidato, pois a polícia estava procurando pelo veículo. Após isso, o homem informou o endereço de outros dois suspeitos de terem participado do crime, sendo um homem, de 28 anos, e uma mulher, de 24.

Já o quarto suspeito, foi preso em um hotel no bairro São Vicente, na zona Sul. Posteriormente, os investigados informaram que deixaram o corpo em uma cova rasa coberto por folhas.