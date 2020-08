Motorista de aplicativo chega em casa e percebe que cliente esqueceu uma criança dentro do carro

PUBLICIDADE

Na noite do último sábado (15), uma criança de quatro anos foi esquecida dentro de um veículo de transporte por aplicativo. A avó, ente que estava com a menina no momento, desembarcou do carro com outras crianças e objetos, mas acabou abandonando a pequena. O motorista só viu a criança quando chegou em casa.

De acordo com o motorista a criança estava dormindo. A avó da criança já fez algumas viagens com ele e quando sentiu falta da criança, ligou para buscá-la.

“Só quero minha filha, nada mais, ela tem problema de asma e não pode ficar muito tempo em local fechado”, disse Tainá, a mãe da menina.

O motorista alimentou a pequena enquanto esperava a ligação da avó. “Esperei ela ligar para dizer que estava tudo tranquilo e fui lá levar”, conta Alex Lins, o motorista de aplicativo.