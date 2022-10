Motorista bate em três carros, derruba poste e deixa bairro sem energia

O acidente aconteceu por volta de 22h no domingo (9)

Um motorista bateu em três carros que estavam estacionados no Residencial Canaã, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Com o impacto, um poste foi derrubado e os moradores ficaram quase 12h sem energia.

O motorista que provocou as batidas estaria fugindo de outro acidente que ele mesmo teria provocado na região, segundo testemunhas que estavam no local.

Nas imagens da câmera de segurança dá para ver o momento que o carro dele passa. Em seguida, aparece logo o clarão do poste de energia sendo atingido e as faíscas caindo no chão.

O motorista teve ferimentos em uma perna e foi socorrido. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele apresentava sinais de embriaguez.

Sobre a sequência de batidas, os bombeiros contaram que o motorista atingiu primeiro um carro que estava estacionado, que atingiu o poste, e em seguida atingiu mais dois veículos.