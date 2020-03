Motorista bate carro e quebra estátua na Ilha de Páscoa

PUBLICIDADE 

Um homem, que mora na Ilha de Páscoa, território pertencente ao Chile, foi preso neste domingo (1), após bater com o carro em uma estátua moai e destruí-la. A estátua é um símbolo e patrimônio da ilha.

De acordo com as autoridades locais, o acidente foi causado por uma falha nos freios do veículo que fez com que o carro caísse de um barranco e acertasse a estátua. Mesmo com a falha, moradores ficaram revoltados com a destruição.

As estátuas moai estão espalhadas pela ilha e, as mais de mil, guardam o espírito de ancestrais importantes e também mostravam onde ficava água fresca, segundo os nativos, chamados de Rapa Nui.

Dano incalculável

Segundo Camilo Rapu, presidente da comunidade indígena da Ilha de Páscoa, “O dano é incalculável”.

O prefeito da comunidade de Ma’u Henua, Pedro Pablo Petero Edmunds Paoa, pretende proibir a circulação de veículos perto das estátuas. A lei, foi apresentada oito anos atrás e, com a batida deste domingo, deve voltar a pauta.

As estátuas são um patrimônio da UNESCO.