Motorista aceita corrida para buscar lanche, mas não resiste e come o sanduíche

Através de relatos postados na internet, expondo o motorista, ela conseguiu o dinheiro de volta, mas ficou sem jantar naquela noite

Uma jovem de 22 anos teve uma surpresa ao pedir um motorista de aplicativo para levar seu lanche até ela. Já com o lanche a bordo, o motorista cancelou a viagem e sumiu em Santos, litoral de São Paulo. Através de relatos postados na internet, expondo o motorista, ela conseguiu o dinheiro de volta, mas ficou sem jantar naquela noite.

Para evitar represálias, a mulher, que também trabalha como motorista de aplicativo, prefere não se identificar. Ela é moradora de São Vicente, no entanto, é freguesa de uma lanchonete localizada na Zona Noroeste em Santos.

A situação ocorreu na semana passada, quando, cansada e sem ter como sair de casa com a filha de dois meses, a mulher decidiu pedir um lanche no estabelecimento de sempre, que não possui entregador próprio.

“A moça entrega de bicicleta e ficaria ruim para ela. Por isso, pedi um carro para buscar o lanche e trazer pra mim”, disse ao g1.

De acordo com a mulher, ela avisou ao motorista que o ‘passageiro’ seria seu lanche e ele concordou com a viagem. Ela também pediu ao restaurante que levasse o lanche até o carro, para que ele não precisasse descer do veículo.

Já com o lanche em mãos, o motorista cancelou a viagem no aplicativo. “Simplesmente cancelou a corrida. Liguei para o restaurante e me confirmaram que tinha entregado o lanche”, conta a moça.

“Eu mesma, como motorista, já entreguei muita coisa de valor. Hoje foi um lanche de R$ 30 [levado]. Amanhã, pode ser uma coisa cara”, critica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A mulher conta que entrou em contato com a central de suporte da 99, aplicativo por onde foi feita a corrida. O telefone cadastrado pelo motorista foi contatado, entretanto, o lanche não foi devolvido e ela não foi ressarcida pelo homem que sumiu com seu jantar.

Ela acabou jantando sorvete. “Fiquei com tanta raiva, tão revoltada, que não pedi mais nada, comi o que tinha em casa. Não foi pelo dinheiro, é pelo transtorno”, desabafa. Revoltada, ela reclamou nas redes sociais sobre o ocorrido. “Quis alertar outras pessoas também. Recebi muitas mensagens de pessoas que passaram pela mesma situação”.

Pouco tempo depois, o próprio motorista mandou mensagem para ela através do Facebook. “Disse que [a corrida] foi cancelada sozinha. Só que eu também faço corridas, então eu sei que nunca cancela sozinha”, diz.

A mulher conseguiu o dinheiro de volta horas mais tarde e, depois, apagou a publicação após a insistência do homem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O namorado dela, que tratou da negociação da devolução do dinheiro, chegou a questionar o motorista sobre o lanche. “Ele disse que comeu porque estava no carro. E disse que estava muito bom”, finaliza.

Em nota enviada ao g1, a 99 lamentou a experiência da jovem e informou que mobilizou uma equipe que enviou orientações e informações para a usuária.

“Estamos empenhados em atender às necessidades dos usuários e, por isso, contamos com um canal aberto que funciona 24 horas por dia, sete dias da semana: o telefone 0300 313 2421 e o menu ajuda que pode ser acessado pelo aplicativo”, disse na nota.