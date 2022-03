Motociclista pode pegar até 5 anos de prisão após dar tapa na bunda de mulher na rua

Após a ação, o homem foge. Já a vítima fica assustada e volta correndo pela rua. A moto usada pelo suspeito estava com a placa coberta por um pano

Flagrado dando um tapa na bunda de uma mulher que caminhava na Rua Esmeralda, no Bairro Ellery, em Fortaleza, um motociclista é investigado por importunação sexual. O assédio foi registrado por uma câmera de segurança, na segunda-feira (21).

Segundo a Polícia Civil, a lei que tornou crime a importunação sexual – e também a divulgação de cena de estupro, de cena de sexo ou de pornografia – completou três anos em setembro de 2021. O texto diz que importunação sexual é o ato libidinoso praticado contra alguém, e sem a autorização, a fim de satisfazer desejo próprio ou de terceiro. Já a divulgação de cena de estupro, de cena de sexo ou de pornografia trata-se da divulgação, por qualquer meio, vídeo e foto de cena de sexo ou nudez ou pornografia sem o consentimento da vítima, além da divulgação de cenas de estupro. A pena prevista é de um a cinco anos de cadeia.

As imagens da câmera de vídeo mostram a jovem caminhando sozinha na via. Em determinado momento, o condutor aparece em uma moto amarela, se aproxima da vítima pelas costas e dá um tapa na bunda dela. Após a ação, o homem foge. Já a vítima fica assustada e volta correndo pela rua. A moto usada pelo suspeito estava com a placa coberta por um pano.

O ato do suspeito é crime e está enquadrado como de importunação sexual. De acordo com as autoridades, buscas na região tem sido realizadas com o intuito de identificar e capturar o suspeito. Os vídeos da ação auxiliam as investigações.

A Secretaria da Segurança ressalta a importância que o caso seja comunicado a uma das unidades da Polícia Civil, por meio de um Boletim de Ocorrência (BO).