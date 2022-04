Motociclista morre após colisão com caminhão na DF 003

Embora tenha sido visto por populares, o caminhão envolvido no acidente não foi encontrado pelos militares na cena.

Um motociclista morreu após colidir com um caminhão na DF-003, próximo ao Atacadão Dia a Dia, altura do Cruzeiro, sentido Sobradinho. O Corpo de Bombeiros Militar do DF atendeu a esta ocorrência, na noite de quinta-feira (7), empregando uma viaturas e cinco militares.

Embora tenha sido visto por populares, o caminhão envolvido no acidente não foi encontrado pelos militares na cena. O motociclista, de 43 anos, teve seu óbito constatado ainda no local.

Durante o atendimento o trânsito foi parcialmente interditado e permaneceu aos cuidados da PMDF.