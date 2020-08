Motociclista fica debaixo de pneu e é arrastado após colisão com ônibus

PUBLICIDADE

Um motociclista ficou preso embaixo da roda de um ônibus e foi arrastado pelo veículo após uma colisão em uma rotatória. O acidente ocorreu por volta das 19h30 dessa terça-feira (18).

De acordo com algumas testemunhas, o motociclista transitava em uma rotatória, quando foi interceptado pelo ônibus, que teria provocado a batida. O acidente ocorreu no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, em Vitória-ES.

Após ser atingido, a vítima ficou presa embaixo do pneu traseiro do veículo e foi arrastada por alguns metros. De acordo com a Guarda Municipal, a vítima foi encaminhada, em estado grave, para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. Um amigo do motociclista informou que ele foi levado direto para a sala de cirurgia, assim que chegou na unidade hospitalar.

“A gente estava aqui na região do Ibes e a nossa central informou de um acidente grave com motocicleta embaixo do ônibus. Ele estava bastante machucado, perna e uma parte do corpo dele foi dilacerada com o arrasto que ele sofreu”, relatou o agente Menelli, da Guarda Municipal de Vila Velha. O caso está sendo investigado.

