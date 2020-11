Motociclista é perfurado por ‘lança’ de madeira durante tentativa de assalto

PUBLICIDADE

Um motociclista, 34 anos, precisou ser internado após ficar com um pedaço de madeira, em formato de lança, cravado no braço direito. A vítima foi agredida após fugir de uma tentativa de assalto, na manhã dessa segunda-feira (16).

O crime ocorreu por volta das 6 horas, quando a vítima se dirigia para uma fábrica de calçados, onde trabalha. De acordo com a esposa do motociclista, a vítima trafegava na Avenida Cleto Ferreira da Ponte, no Bairro Junco, em Sobral, no Ceará. Na sequência, três homens saíram de dentro de um matagal às margens da rodovia com pedaços de madeira.

O homem conseguiu fugir ao acelerar o veículo, no entanto, os assaltantes arremessaram os pedaços de madeira e atingiram o motociclista. A vítima só percebeu o ferimento alguns metros depois, ao sentir dor e ver o sangue.

Populares ajudaram o homem, que foi encaminhado para a Santa Casa de Sobral. Posteriormente, ele precisou ser transferido para o Hospital Regional Norte, onde passou por uma cirurgia e segue internado.