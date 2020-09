Motoboy é arremessado após colisão e escapa de ser atropelado por motorista bêbado; assista

PUBLICIDADE

Um motoboy, de 47 anos, foi atingido por um carro conduzido por um motorista, de 21 anos, que estava alcoolizado. A vítima do acidente voltava de uma entrega, quando foi arremessada após a colisão. Câmeras de monitoramento flagraram o momento. Algumas testemunhas que estavam no local alegam que a ‘cambalhota’ que o motociclista deu teria impedido uma colisão mais grave.

O acidente ocorreu em um cruzamento, em Apiaí, no interior paulista. De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), o motorista do carro não respeitou a sinalização de preferência. Após ser arremessado, o motoboy sofreu apenas ferimentos leves. Ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro pelo Corpo de Bombeiros.

Após o acidente, testemunhas relataram que o condutor do carro, que apresentava sinais de embriaguez, começou a causar tumulto no local. Com isso, a GCM foi acionada. No entanto, antes que os agentes chegassem, o homem se desfez de algumas latas de cerveja que estavam no carro e alterou o local do acidente, mudando o veículo de lugar.

Ao realizar o teste do bafômetro, foi constatado que o homem estava embriagado, com resultado acima do permitido e que caracteriza prisão em flagrante. O aparelho registrou 0,75mgl, enquanto que o permitido é até 0,05 mg, resultando em prisão resultados acima de 0,3 mg.

Na sequência, a Guarda Municipal encaminhou o suspeito até a Delegacia Sede de Apiaí, onde foi dada voz de prisão. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo e embriaguez ao volante. O motorista foi liberado após a audiência de custódia.