Morre cantor e compositor Tunai

PUBLICIDADE 

Neste domingo (26), morreu no Rio de Janeiro, o cantor e compositor Tunai. José Antônio de Freitas Mucci tinha 69 anos, é autor de ‘Frisson’, entre outros sucessos.

Tunai foi encontrado morto no sofá de casa pela mulher. O óbito foi constatado às 6h, por parada cardíaca.

O corpo será velado a partir das 12h30 desta segunda-feira (27) no Memorial do Carmo, no Caju, e cremado às 15h30.

Responsável pela autoria de grandes sucessos, Tunai já demonstrava talento desde pequeno. Quanto tinha apenas 11 anos, se destacou ao cantar bossa nova em um festival da escola. Anos depois, ele chegou a se formar em engenharia, mas acabou se firmando na música.

Tunai era irmão do também cantor e compositor João Bosco. Dos intérpretes de suas composições, estão grandes nomes da MPB, como Milton Nascimento, Elis Regina, Belchior, Fafá de Belém, Elba Ramalho.