Morador filma cobra rastejando sobre cerca de arame e fica impressionado; vídeo

Por volta das 11h desta segunda-feira, 21, o mecânico Regisvan Virgílio ficou impressionado ao flagrar uma cobra rastejando sobre uma cerca de arame em Itumbiara (GO). O montador registrou o momento com um vídeo, e, ao lado de um colega de trabalho, esperou durante quinze minutos no local até que a serpente se afastasse.

“Eu estava com meu colega no intervalo do trabalho indo almoçar em casa e no caminho encontramos a cobra. Assustamos bastante. É um perigo, muitas crianças passam por ali, são curiosas e podem ser picadas”, diz o mecânico.

A cobra estava na área de um clube abandonado. No vídeo, o animal tenta atravessar pelo alambrado, mas por ser estreito, não consegue. Conforme o montador, ele decidiu gravar a cena para fazer um alerta às pessoas que passam pelo local.

“Ela estava tentando passar pelo alambrado para o outro lado da mata, eu e meu colega ficamos esperando por cerca de 15 minutos até que ela conseguisse se afastar. Muitas pessoas passam por ali, tem que tomar muito cuidado”, disse Regisvan ao g1.

De acordo com o biólogo Edson Abrão, trata-se de uma jiboia já na fase adulta. Ele diz, também, que ela não é peçonhenta, porém mata por constrição, ou seja, ela abraça e sufoca sua presa para se alimentar.

“Ela pode medir cerca de 2,3 metros, gosta de lugares de sombra e consegue se camuflar para se proteger e ter abrigo. Ela se esconde de predadores e também para poder atacar às vítimas”, contou o biólogo ao g1.