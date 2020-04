Morador de rua entra em surto e mata cão estrangulado

PUBLICIDADE 

Na tarde desta terça-feira (31), um homem em situação de rua matou um cachorro na Praça da Inconfidência, em Petrópolis. Com uma fita de nylon, ele enforcou o animal e foi levado por guardas municipais para a 105ª Delegacia. Lá, foi autuado por maus-tratos.

Para o protetor de animais, Domingos Galante Neto, as leis deveriam ser mais severas para esse tipo de caso. “É muito triste. A Polícia e Civil e a Guarda fizeram um trabalho excepcional, mas essas pessoas precisam de punição maior. Isso gera uma sensação de impunidade. Ele assassinou um cachorro com requinte de crueldade e ficou solto. Para nós, que protegemos e amamos os animais e estamos no dia-a-dia da luta, é triste demais”, afirmou.

Segundo relatos de pessoas que passavam pelo local do crime, dois homens tentaram salvar o cachorro. Porém, quando conseguiram chegar perto, o animal já estava morto. Galante foi acionado, conseguiu localizar o suspeito e o levou para a delegacia. O cão foi encaminhado para a cremação.

.