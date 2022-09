Morador agride síndica de condomínio de luxo no Rio

O agressor desfere um tapa no rosto da vítima, que cai de onde estava sentada. Polícia Civil investiga o caso

A síndica de um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, foi agredida por um morador na última terça-feira (30). Imagens de câmeras de segurança flagraram a agressão.

A gravação, obtida pelo jornal O Globo, mostra o morador e comerciante Amadeu Ribeiro de Souza Neto se aproximando da síndica Dayse de Souza Ribeiro, 56 anos, enquanto ela está sentada em uma cadeira, mexendo em um celular. Em seguida, o agressor dá um tapa no rosto da mulher, que cai da cadeira. Dayse sofreu cortes na boca e na cabeça.

Segundo Dayse, Amadeu teria cometido a agressão após desentendimento sobre o uso da academia do condomínio. “Naquela noite (do dia 30), a academia estava fechada e todos os moradores haviam sido avisados que ela não poderia ser usada. Quando vi que o morador estava usando a academia, pedi ao porteiro para falar com ele. Como ele disse que não iria sair, cheguei a apagar as luz e ele acendeu tudo de novo. No meio daquilo, ele me sacudiu pelo braço e eu pedi para não me tocar. Depois, fechei os basculantes. A personal trainer dele pediu que eu autorizasse que ele fosse se exercitar no lado de fora e concordei. Quando eu estava sentada na cadeira, ele entrou e me deu um tapa sem que eu esperasse”, explica a síndica. “Fiquei complemente zonza.”

A Polícia Militar (PMERJ) foi acionada, mas não encontrou o agressor no condomínio. A síndica registrou ocorrência na Polícia Civil.