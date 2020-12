Modelo russa é suspeita de matar marido após ser ordenada a cozinhar para ele e outra mulher

PUBLICIDADE

A modelo russa Lilia Sudakova, de 26 anos, confessou que matou o marido a facadas. A mãe da suspeita alegou que a filha era agredida constantemente pelo homem e teria agido em legítima defesa. Na ocasião em que foi morto, Sergey Popov, 28, teria levado uma mulher que conheceu em um bar para casa e ordenou que a esposa cozinhasse para ambos. As informações foram divulgadas pelo jornal inglês Daily Mirror, nesta quarta-feira.

Irena, a mãe da suspeita, alega que a filha esfaqueou o marido acidentalmente.

“Ele a segurou pelo cabelo quando ela cortava vegetais para a salada. Nesse momento, ela tentou afastá-lo e acidentalmente acertou a faca nele. Minha filha está tremendo. Ela é uma vítima, foi legítima defesa”, declarou.

Inicialmente, Lilia contou à polícia que cometeu o crime porque estava com ciúmes do marido após Sergey chegar à residência com outra mulher, com quem estaria flertando.

Se for condenada, a modelo pode pegar até 15 anos de prisão. Lilia ficou conhecida por realizar trabalhos para a Vogue Rússia, inclusive aparecendo na capa da revista. Ela também realizou trabalhos no Japão, na Itália e na China.