Modelo morre durante gravação de clipe de funk em São Paulo

A modelo Júlia Melo Carlota aparece na gravação de um clipe de funk dos MC´s Tiger e 2B da ZL pouco antes de morrer. A jovem, de 21 anos, passou mal no local e veio a óbito pouco tempo depois do registro. Ao lado dela estavam um DJ e três dançarinas que participaram do clipe, entre elas Bruna Sabatini, que é noiva do MC 2B da ZL, e Graziele Miranda, que publicou o último registro de Júlia.

O DJ RD, um dos responsáveis pelo videoclipe, afirmou que todas as imagens da gravação realizada no domingo (20), em Poá-SP, foram apagadas. Ele respondeu uma das postagens da dançarina que publicou a foto deles com Júlia Melo ainda viva.

“Família, em respeito a Júlia e a família dela, as gravações do clipe que foram feitas em Água Vermelha Calmon Viana foram excluídas e apagadas. Espero que todos entendam e respeitem a dor do próximo”, escreveu o DJ RGD, por mensagem direta, para Graziele Miranda.

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte da jovem Júlia Melo Carlota. Inicialmente, o caso é tratado como morte suspeita (morte súbita). A modelo passou mal e caiu entre as outras dançarinas que participavam da gravação.