Modelo é assassinada a facadas; ex é preso após confessar o crime

A modelo Daiana dos Santos da Silva, de 27 anos, foi morta a facadas enquanto chegava para trabalhar em um salão, nessa quinta-feira (26). O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, que não aceitava o fim do relacionamento. Daiana é natural de Sete Lagoas, na região Central de Minas Gerais, mas morava com uma tia em Blumenau-SC, onde foi assassinada.

A vítima foi morta por volta das 9h30, conforme relatou uma colega de trabalho de Daiana. O suspeito teria chegado em uma moto e jogado o veículo contra a modelo. Após ser encurralada, ela tentou fugir, mas ele a ameaçou com uma faca.

Daiana foi esfaqueada na região do tórax e do pescoço. “O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu a vítima, mas ela veio a óbito ainda no local. Após o crime, o suspeito voltou para casa, onde foi preso posteriormente.

De acordo com uma colega de trabalho da vítima, Daiana teve um relacionamento de aproximadamente cinco anos com o suspeito. Há três meses, o casal teria terminado o namoro.

De acordo com a polícia, ao ser preso o agressor afirmou que havia cometido o crime “por amor”. Ele se entregou sem oferecer resistência.