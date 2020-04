Miss Mato Grosso é abusada por motociclista: ‘Colocou a mão entre minhas pernas’

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (28), a Miss Mato Grosso 2019, Ingrid Santin, postou um vídeo em seu instagram onde começa “Meu nome é Ingrid Santin e no dia 26 de abril de 2020 eu fui molestada”. Na publicação, um vídeo com mais de sete minutos, ela explica que um homem a perseguiu no trânsito e colocou a mão em suas partes íntimas sem sua permissão.

Segundo o relato da modelo, ela estava indo para casa na cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso, quando notou que estava sendo seguida por um motoqueiro. No momento, ela diz que pensou em como se desvencilhar dele “Percebi uma caminhonete na minha frente e pensei ‘vou ultrapassar a caminhonete, aí eu fico na frente e as pessoas vão estar me vendo, então isso vai impedir algo de acontecer”.

No entanto, Ingrid não conseguiu ultrapassar a caminhonete e fugir do homem. Pelo retrovisor da moto observou que ele aumentou a velocidade para chegar nela e emparelhar as motos, lado a lado. “Ele colocou a mão entre as minhas pernas, nas minhas partes íntimas, e apalpou”, relata. A jovem então começou a gritar e buzinar, mas nenhum morador da região apareceu para ajudar “não tinha ninguém na rua”.

O homem então voltou a acelerar a moto e foi embora. “Eu estava muito desesperada, com muito medo. Continuei acelerando até a casa da minha irmã e enfim aí ela me acolheu”, desabafa.