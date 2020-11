Mineiro acusado de agredir ex-namorada nos EUA é condenado a 30 dias de prisão

PUBLICIDADE

A estudante Melissa Gentz, de 24 anos, foi agredida pelo ex-namorado Erick Bretz, de 27 anos. Ambos são naturais de Minas Gerais, mas residem na Flórida, nos EUA. O crime ocorreu em 2018 e o agressor foi condenado a 30 dias de prisão no final do mês passado. Na segunda-feira (9), Melissa divulgou a sentença nas redes sociais.

Erick responde por dano corporal agravado e violência doméstica por estrangulamento. Após ter sido agredida, a vítima divulgou imagens dos hematomas no rosto e os áudios com as ameaças dirigidas a ela pelo suspeito.

No vídeo da audiência que foi compartilhado por Melissa, o acusado se recusa a responder as perguntas referentes à agressão e afirma que teve orientação de acordo com a constituição norte-americana.

Em entrevista ao jornal Bom dia Brasil, da TV Globo, Melissa afirmou qestar descontente com a sentença por não achá-la justa. Apesar disso, a jovem considera a chance do acusado ser deportado após a acusação como algo bom.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No mesmo mês em que ocorreu a agressão, Erick chegou a ser preso, mas foi liberado após pagar uma fiança de US$ 60 mil (cerca de R$ 243 mil). O suspeito ainda tentou um acordo com Melissa e ofereceu US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões) para que ela “nunca mais falasse sobre o caso e encerrasse a história”. No entanto, a jovem não aceitou a oferta.

Em setembro deste ano, Erick foi preso sob suspeita de ter agredido outra mulher nos Estados Unidos. Ele foi solto novamente e a vítima optou por não dar continuidade com a denúncia. A mãe do acusado falou sobre a nova acusação e disse que se tratava de uma “briguinha de namorados”.