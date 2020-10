Menor de idade morre após atropelar égua em rodovia

PUBLICIDADE

O menor de idade, de 15 anos, faleceu após atropelar uma égua na TO-101. Segundo a Polícia Militar, o adolescente conduzia uma moto de madruga e, por volta das 3h desta quarta-feira (20), atingiu o animal na rodovia.

De acordo com o G1, o acidente aconteceu na zona rural de Buriti do Tocantins. O jovem não resistiu ao impacto e morreu no local.

A perícia foi acionada e o Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo do garoto. Segundo a polícia, a égua também morreu