Menino nigeriano que viralizou dançando balé na chuva ganha bolsa em escola dos EUA

PUBLICIDADE

O nigeriano Anthony Mmesoma Madu emocionou vários internautas do mundo todo, após protagonizar um vídeo em que aparece dançando balé na chuva. Após a repercussão, o garoto, de apenas 11 anos, ganhou uma bolsa de estudos da Escola Americana de Balé, de Nova Iorque-EUA.

Após assistir ao vídeo, a ex-bailarina Fadé Onguro compartilhou o registro no Twitter e afirmou que iria pagar a formação completa de Anthony.

Após isso, a diretora da Escola Americana de Balé, Cynthia Harvey, divulgou que o garoto ganhou uma bolsa de estudos da instituição, para que ele adquira formação como dançarino clássico.

Devido à pandemia do novo coronavírus, as aulas começarão por meio de um workshop online, ainda neste ano. Já a mudança de Anthony para os Estados Unidos está prevista para ocorrer em 2021.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cynthia também ofertou um workshop, ministrado para instrutores de balé, para o garoto. Após a conclusão do curso, Anthony poderá treinar no Beyond Borders Ballet, também nos Estados Unidos.