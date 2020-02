Menino Irlandês de 6 anos morre após ser atropelado por uma carreta

Um menino irlandês de 6 anos foi atropelado por uma carreta e veio a óbito no início da noite desta quarta-feira (26). O garoto estava na de uma bicicleta que era conduzida pela sua irmã, uma adolescente de 16 anos.

Segundo a ocorrência policial, a criança foi atingida por uma das rodas do veículo, ela morreu no local do acidente. A irmã do garoto foi socorrida consciente e encaminhada para o hospital. O acidente aconteceu em Nova Andradina, a 296 km de Campo Grande, onde a vítima morava com a família