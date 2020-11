Menino de dez anos morre após ser atropelada por caminhonete

PUBLICIDADE

Uma criança de dez anos veio a óbito após ser atropelada por uma caminhonete, na tarde de quinta-feira (12).

Após o acidente, a criança chegou a ser encaminhada até o Hospital do Trabalhador em estado grave, no entanto, a vítima morreu antes de chegar à unidade hospitalar. Segundo a Polícia Militar (PM), o menino chegou a ficar preso embaixo do veículo. O acidente ocorreu no bairro Vila Hauer, em Curitiba-PR.

O motorista, de 19 anos, que dirigia o veículo prestou socorro ao garoto, e foi conduzido até a Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran). Ele foi liberado após prestar depoimento. A polícia constatou que ele não estava sob influência de bebida alcoólica no momento do acidente.

Imagens de câmeras de segurança devem ajudar a polícia durante as investigações do caso.