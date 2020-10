Menino de 14 pega carro dos pais e colide de frente com caminhão

PUBLICIDADE

Um garoto de 14 anos faleceu, na noite de quarta-feira (21), após colidir com um caminhão na BR-174. De acordo com informações do G1, o menino pegou o carro dos pais escondido pois estava sozinho no veículo.

Segundo a polícia, o motorista do caminhão disse que viu o carro na contramão e até tentou evitar o acidente. O menino morreu antes de receber atendimento.

A perícia foi ao local e a Polícia Civil investiga a responsabilidade dos pais