Menino de 12 anos morre enforcado em corrente de balanço

Um garoto de, 12 anos, morreu após acidentalmente se enforcar com a corrente de um balanço, nessa terça-feira (18). Na ocasião, o garoto, identificado como Matheus, brincava na estrutura improvisada feita com pneu de carro. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e veio a óbito no hospital.

O acidente ocorreu na Penha, Zona Leste de São Paulo. Matheus faria aniversário no próximo domingo (23). No momento do acidente, os pais do adolescente estavam dentro de casa, ajudando o irmão mais novo de Matheus com as tarefas da escola, quando o garoto escorregou e enroscou o pescoço na corrente. Alguns vizinhos relataram que ouviram os gritos do garoto.

Matheus foi socorrido por uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA), que retirou a corrente do pescoço do menino. Na sequência, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória, mas foi reanimada pelos socorristas. No entanto, ele acabou sofrendo outra parada no caminho até o Hospital Ermelino Matarazzo, onde acabou falecendo.