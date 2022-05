Menino de 10 anos mata padrasto a facadas para defender mãe na fronteira do Brasil com Paraguai

Nesta segunda, um menino, de 10 anos, matou o padrasto a facadas no distrito de Yby Yaú, cidade na fronteira entre o Brasil e Paraguai

Nesta segunda-feira, 2, um menino, de 10 anos, matou o padrasto a facadas no distrito de Yby Yaú, que fica próximo a Pedro Juan Caballero, cidade na linha de fronteira entre o Brasil e Paraguai. Segundo informações da polícia local, a criança teria esfaqueado o homem para defender a mãe que sofria violência doméstica.

A mãe e o padrasto, que moravam em uma comunidade indígena no Paraguai, estavam discutindo na residência e o garoto escutou a discussão do quarto.

Neste momento, o menino pegou a faca e atacou o padrasto várias vezes, segundo informações da polícia paraguaia.

Após ser esfaqueado, o homem conseguiu caminhar para fora da casa, mas caiu na grama e morreu antes do socorro chegar. Ao conversar com a mãe do garoto, a polícia encontrou uma ferida recente no braço dela.

Além da polícia, o Ministério Púbico do Paraguai acompanha e investiga o caso. O nome da vítima não foi divulgado, para não ocasionar a identificação da criança.