Menino de 1 ano é intoxicado após ingerir maconha

Um bebê de um ano foi intoxicado após ingerir maconha, na tarde dessa terça-feira (17). De acordo com a família da criança, o pai do menino é usuário da droga. A suspeita é de que o homem, de 35 anos, deixou o entorpecente cair no chão e a criança tenha pegado.

De acordo com o boletim de ocorrência, o menino foi levado pela mãe a uma unidade hospitalar. De acordo com a mulher, a criança havia ingerido a maconha. O caso ocorreu em Campo Grande-MS.

A criança precisou de hidratação e ventilação mecânica. Posteriormente, ela foi transferida para a Santa Casa e a polícia foi acionada.

Aos policiais, a mãe reafirmou que o marido, de 35 anos, é usuário de maconha e pode ter deixado a droga cair no chão e a criança pego e ingerido. A mesma versão foi dada pelo pai.

A criança recebeu alta às 23h29. O pai da criança foi autuado por lesão corporal culposa.