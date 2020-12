Menina mata o pai por estar apaixonada pela madrasta

PUBLICIDADE

No último domingo (29) a polícia de Goiás apreendeu uma menina de 13 anos suspeita de ter assassinado o pai, de 33, com uma facada no peito. As investigações indicam que a menina assassinou o pai por estar apaixonada pela madrasta, 20 anos.

Segundo o G1, o homem foi socorrido mas não resistiu e faleceu no hospital. Após o crime, a menina foi encontrada pela corporação “sentada tranquilamente” na casa da avó, que ficava a um quarteirão do local do crime. Ela confessou o ato infracional e disse que cometeu o crime porque o pai a teria repreendido acerca da paixão.

Após ingerir bebida alcoólica, ela foi até a casa do pai afirmando que queria se resolver com ele. O homem foi atingido enquanto acordava. A jovem está apreendida em uma delegacia da cidade, mas deverá ser transferia para um centro de internação provisório. Ela deverá responder por ato infracional análogo a homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, dissimulação e meio que impossibilitou a defesa da vítima.