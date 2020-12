Menina de 2 anos e mulher são mortas a tiros

PUBLICIDADE

Uma menina de dois anos e uma mulher, de 45, foram mortas a tiros, na noite dessa quarta-feira (2). Uma adolescente, de 15 anos, também foi atingida pelos disparos e está internada em um hospital. A jovem é filha da mulher que foi morta. Já a criança é filha de uma vizinha. Nenhum suspeito foi preso.

De acordo com a polícia, a criança foi identificada como Heloísa Dias Nascimento e a mulher é Sandra dos Santos Calixto. Ainda de acordo com as investigações, Sandra e a adolescente estavam no portão de casa, quando foram surpreendidas por dois homens, que dispararam contra ambas.

Os tiros também atingiram Heloísa, que é filha de uma vizinha de Sandra. A menina e a mulher vieram a óbito. Já a filha de Sandra sobreviveu e continua internada sob observação.

De acordo com a Polícia Civil, os alvos dos atiradores eram Sandra e a filha de 15 anos. O crime ocorreu no bairro Planalto, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.

Ainda segundo a polícia, o marido de Sandra foi assassinado em julho no mesmo bairro. A polícia investiga se os casos têm relação com a disputa do tráfico de drogas.