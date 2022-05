Menina de 14 anos sofre tentativa de estupro em SP e mãe faz alerta

Conforme investigações, dois homens se aproximaram da jovem, que fazia o trajeto entre a escola do irmão mais novo e a sua residência

Nesta segunda-feira, 16, uma adolescente de 14 anos sofreu uma tentativa de estupro em Cubatão, na Baixada Santista. Conforme investigações, dois homens se aproximaram da jovem, que fazia o trajeto entre a escola do irmão mais novo e a sua residência, e tentaram empurrá-la para dentro de um carro.

O caso foi registrado na Delegacia da Mulher da Baixada. O fato aconteceu na Avenida Nossa Senhora de Fátima, na Vila Siri, em frente a uma loja de transportes e locações de equipamentos para construção, pela parte da manhã.

A mãe da menina desabafa após saber sobre o ocorrido e faz um alerta por “medo que aconteça com outras pessoas”.

Os dois indivíduos que abordaram a jovem estavam em um veículo de modelo Corsa, da marca Chevrolet, na cor branca. O carro, inclusive, estava com uma parte da lataria amassada e enferrujada do lado do passageiro.

Um dos homens permaneceu no banco do motorista, enquanto o outro, que estava no banco do passageiro, desceu e apertou o braço da adolescente com a intenção de arrastá-la para dentro do veículo, e disse “vamos ali”.

Então, uma senhora, que não era conhecida da jovem, conseguiu intervir. A mulher passava pelo local e, ao perceber a intenção dos indivíduos, começou a gritar: “Ela está comigo”. Logo em seguida, o homem soltou o braço da menina, entrou no carro e fugiu. A adolescente não se machucou.

A jovem não conseguiu anotar a placa do veículo e nem reconhecer o motorista, já que estava nervosa. Entretanto, ela descreve que o homem que a abordou era alto, tinha pele branca e flácida, com barba, e vestia calça jeans e moletom verde escuro.

Desabafo da mãe

Segundo a mãe da menina, o estabelecimento localizado em frente ao local onde aconteceu a tentativa de estupro possui câmeras de monitoramento que poderiam auxiliar na identificação dos indivíduos. Entretanto, ainda de acordo com ela, a loja se recusou a oferecer as imagens.

A mãe da adolescente acrescenta que está revoltada, triste e com muita preocupação. Ela alega também que a filha está muito abalada e com medo.

A mulher informou que recentemente a jovem ouviu comentários em um colégio, localizado no Casqueiro, sobre um veículo com desconhecidos que vêm abordando as meninas.

Posicionamentos

Em nota, a Bramar, loja de transportes e locações de equipamentos para construção, afirmou que em momento algum houve a negativa no fornecimento de imagens e que não houve nenhum pedido formal à administração da empresa.

Ainda segundo a empresa, em nome da ordem pública e diante de vossa solicitação, serão fornecidas as imagens no período solicitado.

A Secretaria de Segurança Pública afirmou, em nota, que as diligências estão em andamento para o esclarecimento dos fatos e detalhes serão preservados em função da natureza da ocorrência.