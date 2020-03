Menina de 13 anos é resgatada após fugir de casa para morar com traficante

PUBLICIDADE 

Uma menina de 13 anos foi resgatada por policias após fugir de casa para morar com um traficante, identificado como Nícolas Vieira Lopes. O jovem de 19 anos tem 17 anotações criminais, algumas delas por homicídio, roubo, tráfico de drogas, resistência e violência doméstica. O resgate foi feito no Complexo do Salgueiro, no Rio de janeiro.

Após o pai da menor procurar a polícia distrital, as investigações para descobrir o paradeiro da jovem começaram. Ao analisar algumas imagens de segurança dos terminais de ônibus, os policiais descobriram que a jovem havia desembarcado na Rodoviária Novo Rio. Ao final das gravações é possível ver a adolescente deixando o local com uma idosa, que era avó do traficante.

Segundo a polícia, a avó do suspeito não sabia que a garota era menor e estava fugindo.

Através das redes sociais a equipe da polícia descobriu que a menina estava escondida no Complexo do Salgueiro. Os policiais então resgataram a menor e prenderam o traficante.