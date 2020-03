Menina de 13 anos é decapitada; adolescentes são apreendidos

PUBLICIDADE 

Uma menina, identificada como Kechily Costa de Sousa, de 13 anos, foi morta decapitada no sábado (14). A vítima estava desaparecida desde o dia 9 de março. A polícia apreendeu quatro adolescentes suspeitos do crime, no domingo (15).

Inicialmente, o caso foi tratado como um desaparecimento. Segundo a polícia, após uma denúncia anônima, o corpo foi encontrado por agentes da polícia atrás de um mercado, em Parauapebas-PA. Os suspeitos foram encontrados e apreendidos, na noite do domingo, após 5 dias de investigação.

De acordo com a polícia, o caso da morte da adolescente é semelhante a atos típicos cometidos por organizações criminosas no município.