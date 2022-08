Menina de 11 anos morre após bater a bicicleta contra muro

Segundo a polícia, a menina morreu no local do acidente, logo após o impacto com o muro

Jennifer Santos do Amaral, de 11 anos, morreu após bater a bicicleta contra um muro, na cidade de Conceição do Almeida, a cerca de 120 km de Salvador. O acidente aconteceu no final da tarde de terça-feira (9), na localidade do São João. De acordo com a polícia, a menina morreu no local do acidente, logo após o impacto com o muro. Não há informações sobre o velório e sepultamento dela.